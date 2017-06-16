Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ

Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Об этом заявило 16 июня Министерство обороны РФ.

Как сообщают СМИ со ссылкой на ведомство, воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В это время на совещании мог присутствовать Абу Бакр Аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.

Информация об этом «проверяется по различным каналам», цитирует военных агентство "Интерфакс". Ранее о гибели самого известного террориста с некоторым сомнением написали в Daily Mail.