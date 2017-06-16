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16.06.2017 10:29
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Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ

Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Об этом заявило 16 июня Министерство обороны РФ.

Как сообщают СМИ со ссылкой на ведомство, воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В это время на совещании мог присутствовать Абу Бакр Аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.

Информация об этом «проверяется по различным каналам», цитирует военных агентство "Интерфакс". Ранее о гибели самого известного террориста с некоторым сомнением написали в Daily Mail.

Справка:

С момента, как Аль-Багдади возглавил ИГИЛ, СМИ четырежды сообщали о его гибели в ходе спецопераций разных стран. Так, в феврале 2015 года боевик якобы умер в результате авиаударов по иракскому району Аль-Каим, в ходе которого были уничтожены десятки террористов.

Через месяц Аль-Багдади «получил» серьезное ранение в результате удара по конвою из трёх автомобилей на границе Ирака и Сирии. В первых сообщениях об этом инциденте говорилось, что он скончался в больнице сирийского города Эр-Ракка. Однако потом британская «Гардиан» заявила, что вождь ИГ жив, но парализован.

В следующий лидера ИГИЛа «убили» в июне 2016 года в результате авиаудара в окрестностях города Ракка. Однако вскоре министерство обороны США опровергло эту информация.

А в четвертый раз Аль-Багдади «умер» в октябре того же года в результате отравления вместе с тремя другими высокопоставленными боевиками.


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