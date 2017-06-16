Путин опроверг наличие богатства и счетов на Кипре

Президент России Владимир Путин заявил, что у него никогда не было богатств и банковских счетов на Кипре. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме «Интервью с Путиным».

«Нет, нет и никогда не было. Чушь это все», — сказал Путин.

Стоун отметил, что на Западе считают российского президента самым богатым человеком в мире, на что Путин заявил, что у него нет «такого богатства, о котором говорят».

Американский режиссер отметил, что был бы счастлив, если обладал большим богатством. На это российский лидер сказал, что не думает, что в этом «большое счастье». «Вы бы думали вот сейчас, в условиях кризиса, что делать с этими активами — как их сберечь, где разместить. И только головная боль от этого», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Стоун — «гораздо более богатый человек», потому что у него есть свое мнение и талант, которые режиссер может проявить и «оставить после себя след». Путин полагает, что деньги не смогут дать «такого счастья». «В гробу карманов нет, с собой не унесешь», — сказал Путин.

Оливер Стоун записал с президентом России серию интервью. Премьера первой части документального фильма «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime cостоялась 13 июня. Всего в фильме четыре части.

В России права на трансляцию фильма приобрел Первый канал. Российская аудитория сможет увидеть его с 19 по 22 июня в 21:30 мск, показывать картину будут частями.