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16.06.2017 10:15
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Где в Петербурге попадают в ДТП

Автомобилисты Петербурга оставили на электронных картах несколько десятков тысяч отметок о ДТП, и это только с января по май 2017 года. Аналитики присмотрелись и наглядно показали «точки притяжения» на картах «Яндекса».
Где в Петербурге попадают в ДТП
Георгий Поляков/Интерпресс

Оказалось, что самые аварийные места города – одни из главных его достопримечательностей – мосты. Опасность, что вполне предсказуемо, также представляют крупные дорожные развязки, и перекрестки больших магистралей. Это наглядно показывают специальные карты «Яндекса».

Как рассказали «Водителю» в пресс-службе компании, для анализа использовались отметки, которые тысячи автомобилистов ежедневно оставляют на картах и в навигаторе. И сразу попросили отличать аварийные участки (те, на которых чаще всего происходят ДТП) и опасные (там больше вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие).

Оказалось, что за первые пять месяцев 2017 года пользователи сервисов оставили 200 тысяч отметок о дорожно-транспортных происшествиях (для сравнения: в январе – мае 2016-го было 210 000 отметок о ДТП). При этом аналитики отмечают, что производили выборку еще и по меткам ряда и комментариям об авариях. То есть по тем сообщениям, которые с большей вероятностью относились к реальным столкновениям. А потом объединили отметки, относящиеся к одним и тем же происшествиям. Получилась 81 тысяча дорожных аварий.

Очевидно, что первая тройка самых аварийных мест Петербурга выглядит следующим образом: Литейный и Володарский мосты, а также пересечение Дунайского и Витебского проспектов.

«Вероятность встретить ДТП или попасть в него увеличилась в Красногвардейском районе и на некоторых магистральных дорогах: на Выборгском шоссе, проспектах Косыгина, Энгельса, Стачек и Гражданском. По сравнению с январем – маем 2016-го, в этом году вдвое больше аварий отметили на участке ЗСД у развязки с Богатырским проспектом и на КАД у съезда в сторону Шоссейной улицы», – говорят аналитики «Яндекса».

И это тоже вполне объяснимо: с открытием центрального участка ЗСД поток в сторону севера города вырос в разы (настолько, что на съезде пришлось увеличивать плату для тех, кто не пользуется транспондером). Рост аварийности на указанном участке кольцевой автодороги тоже объясним: поток на юго-западе Петербурга растет на глазах, отсюда – желание водителей объехать пробки по кольцевой.

Зато есть в городе и места, где столкновения в этом году происходят реже: в Петроградском и Адмиралтейском районах отмечена положительная «аномалия» – число аварий снизилось на треть. Возможно, за снижение количества ДТП Петроградская сторона может сказать «спасибо» узким улицам, постоянным пробкам и «осаде». Именно этот район фактически примет на себя удар Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года, к чему автомобилистов готовят фактически с января.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

Алина Михайлова


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