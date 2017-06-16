Двое выпали из окон в Петербурге: одного не спасли

Два человека получили тяжелые травмы при падении с высоты в Петербурге. Мужчина в Приморском район погиб на месте, женщина в Красном Селе жива, но в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина разбился на Коломяжском проспекте около трёх часов ночи 16 июня. Именно в это время поздний прохожий услышал крик и увидел момент падения. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские установили, что неизвестный в шортах, белой майке и надвинутой на глаза кепке вошёл в лифт за пять минут до трёх часов ночи. Он доехал до 12 этажа и направился в сторону чёрной лестницы. Полицейские продолжают работать на месте случившегося.

Ещё один инцидент произошёл на улице Юных Пионеров в Красном Селе. Оттуда в шесть часов утра бригада скорой забрала девушку 24-х лет в тяжёлом состоянии. Стражи порядка выяснили, что серьёзные травмы пострадавшая получила после падения из окна третьего этажа. По предварительной информации, перед этим девушка выпивала в компании своих приятелей.