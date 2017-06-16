Глава Росгвардии сравнил протестные акции с «цветными революциями»

Шагом к революции назвал протестные акции 26 марта и 12 июня глава Росгвардии Виктор Золотов.

Протестные акции в России, уверен Золотов, «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и «цветные революции» в других странах». Об этом генерал заявил в интервью «Интерфаксу».

По словам главы Росгвардии, борьба с коррупцией «подменяется общей дестабилизацией и созданием хаоса». А методы, рассчитанные оппозицией, в том числе, и на «чувства добропорядочных граждан, становятся все хитрей и изощренней».

Кроме оппозиционеров, среди нарушителей спокойствия россиян Золотов видит зарубежные СМИ. Они, по его мнению, «ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны».

Напомним, что Росгвардия была создана указом президента РФ в апреле 2016 года. В нее вошли внутренние войска МВД, спецназы полиции, такие как ОМОН и СОБР, а также вневедомственная охрана и структуры лицензионно-разрешительной системы. Среди целей нового ведомства были борьба терроризмом, а также работа в ходе уличных беспорядков.

12 июня на Марсовом поле в Петербурге прошел массовый протест против коррупции с участием десяти тысяч человек. Более 500 задержаны за участие в несанкционированном митинге и неповиновение полиции. Четверть нарушителей подвергнута административным арестам. В Москве на аналогичной акции на Тверской были задержаны около 900 человек. Митинги, как заявляли организаторы, были посвящены протесту против коррупции.