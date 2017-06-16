В квартире у "Ломоносовской" нашли схрон оружия

Старинное оружие и россыпь патронов находят второй раз за месяц у фигуранта уголовного дела полицейские Петербурга.

В квартиру на Фарфоровской улице, как стало известно «Фонтанке», сотрудники уголовного розыска пришли в середине июня. В рамках уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов, которое было возбуждено 25 мая этого года, они узнали, что нашли не весь боезапас 50-летнего неработающего петербуржца. Если две недели назад у него обнаружили только револьвер системы «Наган» и карабин «Маузер», то на этот раз полицейским посчастливилось «обогатиться» пистолетом-пулеметом немецкого производства МР-40, двумя «Наганами», «Маузером» и «Вальтером». А также было найдено 90 патронов, 160 пуль и около 300 граммов пороха. Помимо этого, в квартире нашли 16 штык-ножей, четыре сабли и 18 кортиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Мужчина находится под подпиской о невыезде.