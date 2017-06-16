Петербургские «химики» попались на торговле психотропом

Около трёхсот граммов психотропного вещества изъяли оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков у троих жителей Петербурга. По версии следствия, двое задержанных не только сами производили запрещенные вещества, но и снабжали ими желающих.

Как стало известно «Фонтанке», за предполагаемыми «химиками» сотрудники УКОНа пришли в многоэтажку на Шуваловском проспекте 14 июня. В квартире нашли двух молодых мужчин, одному из которых 21 год, другому – 24. Также в помещении обнаружили колбы, пробирки, реактивы и смеси, как показала проверка, содержащие психотроп. Общий вес зелья немного недотянул до трёхсот граммов. По версии следствия, парни реализовывали «товар» по удалённой схеме. Интернет-магазин по продаже наркотика найти можно было только через анонимную площадку в Сети.

Младший из дельцов доставлен в отдел полиции, старшего отпустили под обязательство о явке.

Третьей задержанной по этому делу стала женщина 36 лет, за которой оперативники отправились в Кировский район. Дома, как выяснили сотрудники УКОНа, она хранила около десяти граммов психотропного вещества. Также из квартиры забрали электронные весы, ложку со следами порошка, медицинские шприцы, другую сомнительную атрибутику и 400 рублей.

Женщина получила уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Подозреваемую ограничили подпиской о невыезде.