Медведев поручил улучшить Sukhoi Superjet 100

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам, "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и авиакомпаниям разработать и утвердить комплекс мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) до показателей, соответствующих мировому уровню, сообщается на сайте кабинета министров.

"Минпромторгу России, Минтрансу России, Росавиации, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" совместно с ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" и другими авиакомпаниями разработать и утвердить комплекс мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов "Сухой Суперджет 100" до показателей, соответствующих мировому уровню", — говорится в сообщении.

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по вопросу поддержки авиационной промышленности. Доложить о результатах в правительство РФ поручено в августе 2017 года.

Ранее в июне Медведев заявил, что на поддержку российского самолетостроения в текущем году планируется потратить более 40 миллиардов рублей. Глава правительства обратил внимание на то, что в последние годы российские власти прилагают значительные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома, возникшего на рубеже 20-го и 21-го веков.

Кроме того, Медведев призвал избегать административного давления при закупке российскими авиакомпаниями отечественных самолетов, но вместе с тем заявил о необходимости "давать правильные сигналы госкомпаниям". По словам главы правительства, для этого нужно совершенствовать существующие и новые модели самолетов, повышать их технические и эксплуатационные характеристики, в том числе, за счет производства современных, более экономичных и надежных авиадвигателей.

Председатель правительства отметил, что на сегодняшний день парк магистральных самолетов почти на 80% состоит из зарубежных лайнеров, а в секторе региональных перевозок доля иностранной техники составляет около трети. Он обратил внимание, что на сегодняшний день у России есть новые модели самолетов, которые могут конкурировать за эти заказы.