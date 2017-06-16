Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн

Трёх жителей Петербурга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Аферу с фиктивными договорами лизинга оценивают в 18 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 15 июня оперативники уголовного розыска задержали трёх местных жителей в возрасте от 28-ми до 34-х лет. Предполагается, что все они – участники организованной преступной группы, специализацией которой является финансовая и банковская деятельность.

Преступление, которое вменяют подельникам, было совершено не позднее 27 мая 2015 года. По версии следствия, троица по поддельным документам заключила договор лизинга от имени петербургской компании на приобретение трёх тягачей «Мерседес» у московского «Сбербанк Лизинг». Автомобили, как полагает следствие, аферисты получили и распорядились ими по своему усмотрению.

Впрочем, по данным нашего издания, после задержания похищенное частично удалось вернуть. Тем не менее, расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.