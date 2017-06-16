Еще
09:04 16.06.2017
Пришлите свою новость!
09:01
Байкер врезался в припаркованную машину на Светлановском и попал в реанимацию
08:53
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
08:45
Песков не нашел конструктивных предложений оппозиции на прямой линии с Путиным
08:37
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
08:29
Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России
08:21
Путин считает демонизацию Сталина атакой на РФ
08:13
Губернатор Забайкалья пообещала за неделю найти новое жилье участнице прямой линии с президентом
08:05
Путин обвинил США во вмешательство в выборы в России
05:32
Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены
02:28
Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам
01:56
В Эрмитаже покажут вещи египетской царицы Нефертари
01:28
Эми Питерс откроет новое пространство новым альбомом
01:15
На "Лендоке" покажут "Россию как сон"
00:33
Движение поездов метро от "Невского" к "Парнасу" возобновилось
00:20
От "Невского проспекта" до "Парнаса" не ходят поезда метро
00:11
Студенты: юрфак СПбГУ закроют ради Медведева
15/06
Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана
15/06
Завод «Пекарь» на 11-й Красноармейской хотят застроить жильем
15/06
Дольщики "Города" получили первые ключи от квартир в ЖК "Ленинский парк"
15/06
Биржи США снизились
15/06
Мировые цены на нефть снижаются
15/06
Финны обеспокоены усилением активности российских ВВС на Балтике
15/06
Голы Кокорина и Нобоа принесли "белым" победу над "синими" в двусторонке "Зенита"
15/06
В Петербурге назвали имена лучших врачей и медсестер 2017 года
15/06
«Зенит» претендует на игрока «Ливерпуля»
15/06
В Юнтоловском заказнике ищут младенца и его бабушку
15/06
В Пулково задействовали резервное электроснабжение
15/06
Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео
15/06
Сталлоне сказал, кого считает настоящим Рокки
15/06
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей
15/06
Валерий Сапожников уходит на повышение во Фрунзенский район
15/06
Председателем совета директоров «Ленэнерго» избран Олег Бударгин
15/06
В Петербурге открылся Большой Бизнес Фан Фестиваль
15/06
Якунин назвал свое шубохранилище «всего лишь кладовкой»
15/06
После звонка о стрельбе Росгвардия выехала на северо-запад Петербурга
15/06
«Фонтанка» за 60 секунд – 15 июня
15/06
13 лет за убийство семнадцатилетней давности получил в Махачкале бизнесмен из Петербурга
15/06
Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Петербурга
15/06
ГИБДД: В Петербурге есть международные водительские права
15/06
Инженерную подготовку участка в районе Каменки за 880 млн выполнит «А-Проект»
15/06
Петербург попрощался с Данни
15/06
После статьи "Фонтанки" с сайта Смольного исчезла эмблема Имперского легиона
15/06
Кадыров сообщил о досрочном завершении программы переселения из ветхого жилья в Чечне
15/06
В Лаппеенранте задержали российскую яхту с 17 нелегалами на борту
15/06
Турция возобновила экспорт винограда и клубники в Россию
15/06
Сторонники Навального попросили политического убежища на Украине
15/06
Следком продолжает отрабатывать жалобы с прямой линии Путина
15/06
Пропуска на Крестовский не получили более 900 водителей
15/06
Стала известна фамилия будущего директора Исаакиевского собора
15/06
Володин анонсировал создание молодежного парламента России и Белоруссии
15/06
Прокуратура закрыла сайт, на котором продавали пингвинов, жирафов и льва
15/06
На Бабушкина автовора поймали на «горячем»
15/06
После рейда МВД по стройкам и рынкам мигранты заплатили почти два миллиона штрафов
15/06
Путин прокомментировал возможную продажу РБК
15/06
Путин ответил на вопрос о Навальном как своем конкуренте
15/06
В аренду сдано первое помещение из списка хостелов на сайте Смольного
15/06
Финский премьер вновь сел за штурвал
15/06
Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
15/06
На Лиговском – серьезные перемены в движении из-за Кубка конфедераций
15/06
Четырнадцатилетним россиянам не придется приносить присягу
15/06
Путин - о митингах 12 июня: Они нужны "для решения личных вопросов"
15/06
Путин назвал «нелепыми» обыски в «Гоголь-центре»
15/06
Международные водительские права снова недоступны петербуржцам
15/06
Путин «о заболевании цифровой экономикой»: Я здоров!
15/06
В Лаппеенранте будут производить топливо из воздуха
15/06
Семь человек погибли при взрыве в детском саду в Китае
15/06
Путин о коррупционерах: Не считаю их своими
15/06
Президент РФ надеется пересесть на отечественный автомобиль к концу 2018 года
15/06
Путин не сказал, кого «оставит после себя» во главе России
15/06
Следком уже начал искать ответы на заданные в прямой линии с Путиным вопросы
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.06.2017 08:53

Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн

Трёх жителей Петербурга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Аферу с фиктивными договорами лизинга оценивают в 18 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 15 июня оперативники уголовного розыска задержали трёх местных жителей в возрасте от 28-ми до 34-х лет. Предполагается, что все они – участники организованной преступной группы, специализацией которой является финансовая и банковская деятельность.

Преступление, которое вменяют подельникам, было совершено не позднее 27 мая 2015 года. По версии следствия, троица по поддельным документам заключила договор лизинга от имени петербургской компании на приобретение трёх тягачей «Мерседес» у московского «Сбербанк Лизинг». Автомобили, как полагает следствие, аферисты получили и распорядились ими по своему усмотрению.

Впрочем, по данным нашего издания, после задержания похищенное частично удалось вернуть. Тем не менее, расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцы обманули московский «Сбербанк Лизинг» на 18 млн
Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч
Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены
Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам
Движение поездов метро от "Невского" к "Парнасу" возобновилось
От "Невского проспекта" до "Парнаса" не ходят поезда метро
Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана
В Юнтоловском заказнике ищут младенца и его бабушку
Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Дареному ткачику в гнездо не смотрят
Навальное правосудие Петербурга
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

кадр из видео

Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Сергей Николаев

Петербург попрощался с Данни

Новости компаний
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.