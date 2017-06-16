Песков не нашел конструктивных предложений оппозиции на прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что пересмотрел множество обращений, направленных Владимиру Путину в ходе вчерашней прямой линии, но не нашел среди них конструктивных предложений со стороны оппозиции. Имеющиеся заявления оппозиционной направленности он назвал «выпадами, эскападами».

Также господин Песков рассказал, что осталось за кадром прямой линии — плотная подготовка к ней, несмотря на напряженный рабочий график президента. Пресс-секретарь главы государства добавил, что обычно заданные в эфире вопросы впоследствии прорабатываются в беседах с членами кабинета министров.