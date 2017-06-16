Из «Евросети» на шоссе Революции унесли около 700 тысяч

Салон «Евросети» ограбили вечером 15 июня в Красногвардейском районе Петербурга. Крупную сумму унесли, как полагают, из-за больших стеклянных витрин.

Как стало известно «Фонтанке», 21-летний продавец-консультант салона обратился с заявлением в полицию около девяти вечера. По его словам, в 19.50, уже после закрытия магазина, расположенного в отдельно стоящем павильоне на шоссе Революции, 41/39, он взял деньги из кассы для подготовки к инкассации. При этом, как потом отметили эксперты, обследовавшие место преступления, сотрудник полностью не опустил жалюзи на больших стеклянных витринах здания и не закрыл входную дверь.

В этот момент в салон зашел мужчина, который одним ударом в лицо отправил продавца в нокаут и забрал выручку. По предварительной оценке, в кассе на момент ограбления было 685 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».