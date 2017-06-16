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16.06.2017 08:29

Госдеп все-таки поздравил россиян с Днем России

Госдепартамент США в четверг, 15 июня, опубликовал на своем сайте поздравление с Днем России, который отмечался 12 июня.

«От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России», — говорится в заявлении главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

В заявлении также подчеркивается, что сегодня на США и России «лежит уникальная ответственность по поддержанию мира и стабильности и сотрудничеству по вопросам, имеющим глобальное значение». Глава Госдепа отмечает: Вашингтон считает, что можно добиться лучшего в этих вопросах, «если вместе придерживаться фундаментальных ценностей человеческого достоинства и свободы».

«Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты уважают независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей», — сказано в заявлении Тиллерсона.

Ранее стало известно, что Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России. Об этом рассказал представитель российского посольства в США Николай Лахонин. «Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал Лахонин, слова которого приводило агентство «РИА Новости».

В Госдепе позднее разъяснили, что «больше не распространяют поздравления в качестве пресс-релизов», а размещают их у себя на сайте. Представитель Госдепартамента отметил, что новый подход предполагает, что официальные поздравления передаются через посольства США в столицах стран.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила накануне, что посольство США в Москве не передавало государственным органам России поздравление с Днем России. Она рассказала, что в ведомстве обратили внимание на отсутствие поздравления от США «после странных заявлений от Вашингтона». «После того, что мы услышали, действительно стало интересно, и мы поняли, что история мистическая», — заявила Захарова на брифинге.

 

 

Источник: РБК


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