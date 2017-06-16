Путин считает демонизацию Сталина атакой на РФ

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него сложное отношение к деятельности советского лидера Иосифа Сталина.

По словам Путина, он против как чрезмерной демонизации Сталина, так и против того, чтобы забывали об ужасах сталинизма. "Это сложная фигура", — отметил президент.

Стоун спросил Путина, как он относится к тому, что Сталин привел Россию к победе над фашизмом. "Я думаю, что вы очень хитрый человек", — парировал глава государства.

"Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Что касается его демонизации. В английской истории был такой деятель, как Кромвель. Он был кровавый человек. Пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании. Наполеона вообще боготворят. Что он сделал? Пришел к власти на волне революции и не только восстановил монархию, но еще и объявил себя императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно", — сказал Путин.

"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?", — продолжил президент России. "Россия капитально изменилась. Конечно, наверное, в сознании кое-что остается. Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", — добавил Путин.

Он рассказал о том, что даже такой "антисоветчик", как премьер Великобритании в годы Второй мировой войны Уинстон Черчилль, был гибок в отношении к Сталину.

"Известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, но, когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны. А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, никто иной как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Он был очень гибкий человек. Но я думаю, что его отношение к Сталину не менялось никогда", — сказал Путин.

Стоун спросил Путина, восхищались ли Сталиным его родители. "Ну конечно. Я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталиным", — сказал Путин.