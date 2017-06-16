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16.06.2017 08:13

Губернатор Забайкалья пообещала за неделю найти новое жилье участнице прямой линии с президентом

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с жительницей села Шивия Натальей Калининой, которая днем ранее в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на то, что после степных пожаров в 2015 году ей предоставили непригодное жилье. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Калинина рассказала, что после пожаров ей действительно предоставляли квартиру в поселке Ясной. Однако, по ее словам, когда пришли холода, то она была вынуждена съехать из-за низкой температуры в квартире. После этого женщина добавила, что хочет квартиру в Чите.

«По итогам встречи Наталья Жданова поручила [вице-премьеру регионального правительства] Александру Кулакову в недельный срок подготовить возможные варианты решения этого вопроса», — говорится в сообщении пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после жалобы Путину от жительницы Забайкалья.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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