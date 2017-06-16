Пропавший в Петербурге младенец задушен, у бабушки порваны вены

Масштабные мероприятия по поиску пропавшей петербурженки и ее внучки закончились тем, что ребенок найден мертвым. Вышедшая с ним на прогулку бабушка, предположительно, пыталась вскрыть себе вены.

Около 4 часов утра 16 июня сотрудники МЧС нашли в Юнтоловском заказнике Приморского района Петербурга 54-летнюю петербурженку и тело рожденной в мае девочки.

Поиски начались около 17 часов 15 июня, когда бабушка и внучка, проживающие на Планерной улице, не вернулись домой. В 15:20 женщина по телефону сообщила матери ребенка, что возвращается к 16-часовому кормлению, и больше на связь не выходила.

К вечеру 15 июня в помощь полиции подключились сотрудники МЧС. Начальник МЧС Петербурга Алексей Аникин, прибывший на место поиска, поднял около 300 своих сотрудников, которые начали прочесывание территории Юнтоловского заказника и близлежащих к массиву дворовых территорий. Работали также около сотни полицейских. Был создан штаб. На месте находились как начальник УМВД по Приморскому району Владимир Шлапак, так и глава Приморского района Николай Цед.

Была обнаружена детская коляска, а недалеко от нее – окровавленное одеяло.

Несмотря на ночь, поиски продолжились. Ребенка удалось найти только к 4 часам утра. Около двухсот сотрудников были выстроены цепью и прочесывали болото. По данным «Фонтанки», нашли их в полутора километрах от того места, где обнаружили детскую коляску. Как рассказал один из сотрудников МЧС, петербурженка в прямом смысле лежала на девочке, и сначала показалось, что обе мертвы.

Однако все оказалось еще страшнее. Бабушка была жива и, судя по всему, так пролежала часов восемь. Ребенок под ней не дышал. Первоначальный осмотр дает основания предполагать, что он задушен. У самой же бабушки порваны вены, а так как нож не был найден, то, по характеру ран, можно предположить, что она их пыталась перегрызть.

Как «Фонтанке» рассказали очевидцы из числа сотрудников МЧС, женщина сразу начала говорить что-то ненормальное. Так, на первые же вопросы она заявила сотруднику, что во всем виноваты демоны, а крест ее не спас.

В данный момент она задержана и отвезена в Следственный комитет, где уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но, как «Фонтанке» прокомментировали в ведомстве, «в ближайшее время она будет помещена в психиатрическую больницу Кащенко».