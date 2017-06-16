Поиски грудничка в Петербурге привели к окровавленным пеленкам

Информация о найденной пустой коляске, с которой гуляла бабушка с грудной девочкой, подтвердилась. При прочесывании Юнтоловского заказника силами полиции и МЧС была обнаружена детская коляска, а в ней – следы крови.

Масштабное прочесывание территории лесопарка в Приморском районе проходит с 17 часов 15 июня.

Сотни сотрудников МЧС и полиции ищут 54-летнюю петербурженку, которая около 14 часов вышла из дома на Планерной улице гулять с месячным младенцем. По данным «Фонтанки», около 15:20 мама девочки позвонила на мобильный телефон своей матери и спросила, скоро ли они вернутся домой, так как в 16 часов ребенка надо было кормить. Позднее опрошенная в полиции мама, сообщила, что слышала плач дочери, а бабушка ответила, что вскоре они придут домой.

Во время поиска пропавшей семьи была обнаружена детская коляска. Она находилась в странном для погулки месте.

«Туда и пробраться-то трудно. Там везде сыро и коряги какие-то», – пояснил «Фонтанке» один из полицейских, непосредственно участвующих в поиске.

По предварительным данным, в коляске были обнаружены окровавленные вещи ребенка: пеленки, памперсы, одеяло. Там же нашли и мобильный телефон бабушки.

По информации «Фонтанки», отец ребенка служит в МЧС Петербурга, в службе спасения до рождения дочери работала и его супруга. На месте происшествия находится руководитель МЧС Петербурга, Алексей Аникин.

«Мы подняли 247 человек. Работаем в едином штабе вместе с полицией, Следственном комитетом. Глава администрации Приморского района Николай Цед тоже здесь», – сообщил «Фонтанке» Аникин.

Насколько «Фонтанке» известно, на данный момент у силовиков пока нет стройной версии того, что могло произойти. Мать ребенка находится в УМВД по Приморскому району. Отец вместе с коллегами занимается поиском.

«Ясно одно. Свершено особо тяжкое преступление. Пока рассуждать нам времени и сил нет. Сейчас нужно найти ребенка и женщину», – сказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Все же, как пояснил другой собеседник в полицейском главке, «надо быть реалистами. Мы и палатки расставили, и прожектора есть, но в в темноте шансы резко уменьшаются. Поиски продолжатся до утра, но мы рассчитываем на успех завтра».