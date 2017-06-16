Движение поездов метро от "Невского" к "Парнасу" возобновилось

Движение поездов в петербургском метро восстановлено, от станции "Невский проспект" к "Парнасу" отправился последний поезд.

Очевидцы сообщают, что состав выехал со станции в 00.29.

Напомним, за несколько минут до закрытия метрополитена Петербурга на синей ветке ночью 15 июня встали поезда. На платформе "Невского проспекта" к 0:20 скопилось примерно 150 человек. По громкой связи сначала говорили о затруднённом движении, после уточнили что движение прекращено по техническим причинам.