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16.06.2017 00:20
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От "Невского проспекта" до "Парнаса" не ходят поезда метро

За несколько минут до закрытия метрополитена Петербурга на синей ветке ночью 15 июня встали поезда.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки" на платформе "Невского проспекта" к 0:20 скопилось множество желающий уехать домой – примерно 150 человек. По громкой связи сначала говорили о затруднённом движении, после уточнили что движение прекращено по техническим причинам. Поезда на станции "Невский проспект" нет больше 10 минут.

"Перрон заполнен людьми, которые собирались уехать на последнем поезде", – сообщают очевидцы. В сторону "Купчино" поезда едут в обычном режиме.


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