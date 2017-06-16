Студенты: юрфак СПбГУ закроют ради Медведева

Юридический факультет Санкт-петербургского государственного университета 16 июня закроют ради премьер-министра Дмитрий Медведева. Об этом сообщают студенты в соцсетях.

По их словам, на факультете 16 июня будет отмечать юбилей выпуска Дмитрий Медведев, ради чего с 13 часов здание на 22-й линии будет закрыто для деканата и студентов.

ОДмитрий Медведев окончил Юрфак ЛГУ в 1987 году. Среди его однокурсников – глава фонда "Дар" зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев. Он фигурировал в фильме Фoнда борьбы с коррупцией и Алексея Навального «Он вам не Димон». Также среди однокурсников Медведева – врио главы Карелии Артур Парфенчиков, начальник контрольного управления президента Российской Федерации Константин Чуйченко, зам генпрокурора Николай Винниченко и другие высокопоставленные ныне чиновники.