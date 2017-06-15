Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана

Полиция США выдала ордер на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в мае участвовали в стычках с демонстрантами в Вашингтоне. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает Associated Press.

Как заявил глава полиции Вашингтона Питер Ньюзэм, в розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и два канадца.

Президент Турции прокомментировал решение полиции Вашингтона: «Когда я был в США, члены РПК (Рабочей партии Курдистана) и ФЕТО ("Террористической организации фетхуллахистов") устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. Американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Что это за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?» — передает телеканал CNN Turk слова Эрдогана, которые он произнес в президентском дворце в Анкаре.

Также турецкий телеканал сообщил, что американский посол в Анкаре Джон Басс был вызван в Министерство иностранных дел Турции.

16 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон у резиденции турецкого посла в США произошли столкновения. По данным The Guardian, в потасовке приняли участие противники нынешних турецких властей и охранники президента.