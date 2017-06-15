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15.06.2017 23:20

Голы Кокорина и Нобоа принесли "белым" победу над "синими" в двусторонке "Зенита"

"Зенит" начал подготовку к новому сезону на сборе в Австрии, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

Сегодняшнее занятие началось с растяжки, продолжилось серией беговых упражнений, квадратов, и завершилось двусторонним матчем на половине поля.

Со счетом 2:1 победу одержала команда "белых", в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды "синих" мяч забил Маурисиу.

На пятницу у подопечных Роберто Манчини запланированы две тренировки.


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XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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