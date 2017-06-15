Голы Кокорина и Нобоа принесли "белым" победу над "синими" в двусторонке "Зенита"
"Зенит" начал подготовку к новому сезону на сборе в Австрии, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Сегодняшнее занятие началось с растяжки, продолжилось серией беговых упражнений, квадратов, и завершилось двусторонним матчем на половине поля.
Со счетом 2:1 победу одержала команда "белых", в составе которых отличились Кристиан Нобоа и Александр Кокорин. У команды "синих" мяч забил Маурисиу.
На пятницу у подопечных Роберто Манчини запланированы две тренировки.