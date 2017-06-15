«Зенит» претендует на игрока «Ливерпуля»

Петербургский футбольный «Зенит» включился в борьбу за сербского нападающего «Ливерпуля». Клуб пожелает выручить за Лазара Марковича не меньше 20 млн фунтов.

Как сообщает 15 июня британская пресса, 23-летний игрок национальной сборной Серии этим летом рассчитывает сменить команду. В основном составе «Ливерпуля» он за три года не закрепился, играл в других клубах на правах аренды. За сборную Сербии провел более сорока матчей.

На Марковича претендуют английский «Уотфорд», «Зенит» и команды из Португалии и Италии.

В 2014-м «Ливерпуль» покупал Марковича за 20 млн фунтов. По данным Transfermarkt.de, актуальная стоимость нападающего упала до 10 млн евро.

Итальянская пресса, в свою очередь, сватает в «Зенит» колумбийского нападающего «Сампдории» Луиса Муриэля. Transfermarkt.de оценивает его в 17 млн евро.