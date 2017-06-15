Дольщики "Города" получили первые ключи от квартир в ЖК "Ленинский парк"

Первые 120 ключей от квартир в комплексе "Ленинский парк" выданы горожанам 15 июня 2017-го, спустя семь лет после начала строительства.

Как сообщил в своём канале в Telegram вице-губернатор Игорь Албин, первые жильцы корпусов 6А и 7А жилого комплекса на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести заселились 15 июня.

"Мы ставим точку в этой плохой истории. Каждый день мы будем передавать по одной парадной, чтобы до конца месяца две тысячи дольщиков получили свои квартиры", – пишет Албин. Он объяснил, что вместе с владельцами квартиры и парадные осматривают инженеры и специалисты управляющей компании. Им можно высказать все претензии, на устранения которых у строителей будет 10 дней.

Напомним, эти дома в 2010 году начала строить градостроительная компания "Город". К 2014 стройка впервые остановилась, подрядчик сменился на ЗАО «Проммонолит», а финансировал ее банк «Санкт-Петербург». Ещё в начале июня несколько дольщиков ЖК "Ленинский парк" устроили голодовку как раз у тех корпусов, в которые заселились первые жильцы. Другой долгострой "Города" ЖК «Прибалтийский» в Смольном планируют завершить к сентябрю 2017-го. Восьмой корпус ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда» на улице Оптиков планируют к сдаче в 2018 году.