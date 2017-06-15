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15.06.2017 22:55

В Юнтоловском заказнике ищут младенца и его бабушку

Масштабная поисковая операция проходит на северо-востоке Петербурга. В Юнтоловском заказнике спасатели и волонтёры уже свыше пяти часов ищут женщину с грудным ребенком.

Как сообщает региональное управление МЧС, поздним вечером 15 июня на месте работают больше четырехсот человек, в том числе спасатели, полиция, волонтёры и психологи. Также задействованы кинологи с собаками и беспилотные летательные аппараты.

По словам родственников, бабушка ушла гулять с младенцем около часа дня. С тех пор на связь не выходила.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что неподалёку от заказника была найдена пустая коляска. Официально эта информация не подтверждается.

Как сообщается в группе "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", девочка одного месяца от роду была завернута в бежевый конверт, а сама одета в бежевые штаны, белую кофту с аппликацией жирафа и шапку с розовой надписью Armani.


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