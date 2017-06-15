В Пулково задействовали резервное электроснабжение

Из-за сбоя на электрических сетях в аэропорту Петербурга были вынуждены перейти на резервные схемы питания. Нештатная ситуация, в ходе которой не работали электронные табло, стойки регистрации, лифты и эскалаторы, продлилась несколько минут.

О перебоях с электричеством в Пулково вечером 15 июня «Фонтанке» рассказали очевидцы.

«Горят редкие фонари. Объявления по громкой связи оборванные. Компьютеры на регистрации не работают. Сейчас регистрация возобновилась, но лифты и эскалаторы стоят», – сообщили в редакцию читатели.

В пресс-службе аэропорта «Фонтанке» подтвердили, что было краткосрочное отключение, однако, по состоянию на 22.00, энергоснабжение осуществляется в штатном режиме. Причины сбоя устанавливают специалисты.

На приеме и отправке Пулково воздушных бортов инцидент не отразился.