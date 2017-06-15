Как полицейский лишился зуба на Марсовом, снято на видео

Видео появилось в социальных сетях.

В социальных сетях распространяются видеозаписи инцидента на Марсовом поле 12 июня, квалифицированного Следственным комитетом как насилие в отношении полицейского. По уголовному делу задержан 17-летний школьник. Ему предъявлено обвинение.

Как следует из записей, во время антикоррупционного митинга подозреваемый забрался на мемориал Жертвам революции. За ним побежал полицейский и согнал на землю к тому месту, где находились несколько сотрудников в бронежилетах и защитных шлемах с забралами. Школьник после прыжка по инерции навалился на них и упал. На следующих кадрах центральной фигурой становится полицейский с окровавленным ртом. Он прекращает свое участие в задержании. У него выбит зуб.

По версии следствия, молодой человек ударил кулаком по лицу полицейского.

Судя по комментариям в соцсетях, далеко не все зрители разделяют мнение СК. Они ссылаются на раскадровку записи, которая якобы свидетельствует о том, что, если контакт между школьником и потерпевшим был, то явно неумышленный и точно – не кулаком, а верхне-задней частью головы, при падении.

Статья 318 УК «Насилие в отношении представителя власти» предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виктор Вартанов, его клиенту предъявлено обвинение, он отпущен под подписку о невыезде. От дальнейших комментариев защитник отказался, сославшись на отобранную следствием подписку о неразглашении.

12 июня на Марсовом поле прошел массовый протест против коррупции с участием десяти тысяч человек. Более 500 человек задержаны за участие в несанкционированном митинге и неповиновение полиции. Четверть участников подвергнута административным арестам.