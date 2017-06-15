В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу людей

Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, десять человек пострадали, сообщил 15 июня сайт газеты New York Daily News. По информации издания, ДТП произошло на Манхэттене, на пересечении 37-й Уэст-стрит и Девятой авеню.

Из десяти пострадавших один был госпитализирован, остальным медики оказали первую помощь на месте.

Полиция подтвердила информацию о происшествии и количестве пострадавших. По свидетельствам очевидцев, которые приводит New York Daily News, авария могла произойти из-за того, что водитель пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. "Я думаю, водитель увидел желтый свет и решил ускориться. После столкновения с такси его машина резко изменила направление движения и вылетела на тротуар", — рассказал владелец близлежащего кафе Джонни Джордани.

Сотрудник другого кафе Джамаль Дайфалла сообщил, что "машина вылетела на тротуар, врезалась в забор и в дерево, а затем, замедлив скорость, сбила женщину".

​Подобный инцидент произошел в Нью-Йорке в середине мая. В результате наезда автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер погиб один человек, еще 20 пострадали. Происшествие не было связано с терроризмом. Виновником ДТП оказался 26-летний житель Бронкса, находившийся под воздействием синтетической марихуаны.