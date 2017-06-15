Сталлоне сказал, кого считает настоящим Рокки

Американский актер Сильвестр Сталлоне поддержал ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, которому предстоит провести поединок по правилам бокса с непобежденным Флойдом Мэйуэзером-младшим. Слова Сталлоне приводит TMZ.

«Я всегда болею за андердогов. Конор — настоящий Рокки. Я болею за ирландца и думаю, у него есть все шансы победить Мэйуэзера. Буду ли я в зале? Еще бы!» — заявил Сталлоне.

Одна из самых известных ролей Сталлоне — боксер Рокки Бальбоа в кинофраншизе «Рокки». Актер давно увлекается боксом, а также владеет пакетом акций Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), чемпионом которого является Макгрегор.

Ранее 15 июня появилось официальное подтверждение боя между Макгрегором и Мэйуэзером. Поединок по правилам бокса в первой средней весовой категории (до 69,85 килограмма) состоится в Лас-Вегасе 26 августа. Каждый из участников заработает более 100 миллионов долларов.