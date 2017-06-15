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15.06.2017 21:36
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Валерий Сапожников уходит на повышение во Фрунзенский район

Первый заместитель главы Петроградского района Валерий Сапожников через несколько часов начнет исполнять обязанности руководителя администрации Фрунзенского района. Официально кадровые решения в Смольном пока не комментируют.

Как стало известно «Фонтанке», нового начальника подчиненным представят утром 16 июня. Валерий Сапожников сменит на посту Владимира Омельницкого, который в начале июня был переведён на аналогичную должность в Пушкинском районе.

Петроградский район считается вотчиной спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, дочь которого работает заместителем главы районной администрации. Кто займет место Сапожникова, пока не сообщается.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Валерий Сапожников родился 30 августа 1959 года в Алма-Ате. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик», а в 1993-м — Санкт-Петербургский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской. Работал в жилищно-эксплуатационных организациях, в 1988—1990 годах занимал должность заместителя начальника ПРЭО Дзержинского района.

В 1991 году Валерий Сапожников работал начальником отдела по работе с молодежью Дзержинского райисполкома, а с 1992 года занимал пост председателя комитета по делам молодежи администрации Дзержинского района.

В 1994 году стал начальником отдела по делам молодежи администрации Центрального района. В 1996-м возглавлял комитет по делам семьи, детства и молодежи Смольного. Затем работал в администрации Выборгского района, оттуда был переведен в администрацию Петроградского района.


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