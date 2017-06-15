Валерий Сапожников уходит на повышение во Фрунзенский район

Первый заместитель главы Петроградского района Валерий Сапожников через несколько часов начнет исполнять обязанности руководителя администрации Фрунзенского района. Официально кадровые решения в Смольном пока не комментируют.

Как стало известно «Фонтанке», нового начальника подчиненным представят утром 16 июня. Валерий Сапожников сменит на посту Владимира Омельницкого, который в начале июня был переведён на аналогичную должность в Пушкинском районе.

Петроградский район считается вотчиной спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, дочь которого работает заместителем главы районной администрации. Кто займет место Сапожникова, пока не сообщается.