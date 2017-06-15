Председателем совета директоров «Ленэнерго» избран Олег Бударгин

Генеральный директор группы Россети избран главой нового совета директоров публичного акционерного общества «Ленэнерго», которое входит в возглавляемый Олегом Бударгиным холдинг.

О результатах голосования сообщает 15 июня пресс служба «Ленэнерго», отмечая, что Бударгин был председателем и предыдущего, избранного в августе 2016 года совета директоров энергетической компании.

По итогам 2016 года «Ленэнерго» получило чистую прибыль в размере 7,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что на дивиденды компания направит 1,9 млрд рублей. В новый совет директоров вошли 13 человек, из них шестеро – представители Смольного.