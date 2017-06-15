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15.06.2017 21:09

Якунин назвал свое шубохранилище «всего лишь кладовкой»

Бывший глава РЖД Владимир Якунин в интервью британскому каналу BBC не стал отрицать наличие в его поместье в Акулинино комнаты для шуб, уточнив лишь ее размеры.

Запись разговора Якунина с ведущим программы BBC HARDtalk Стивеном Сакуром появились на сайте компании 15 июня. Во время беседы Сакур спросил у бывшего бизнесмена про Навального и его расследование 2013 года, где говорилось об усадьбе с отдельной комнатой для шуб.

«Всего лишь небольшая кладовка», – ответил Якунин и добавил: «да и шуб там особо нет, кое-что из Сибири и так далее, и так далее». Он пригласил ведущего в поместье и назвал историю с шубохранилищем анекдотом.

Напомним, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, кроме помещения для шуб нашёл в доме специальную комнату для икон, бассейн на 50 метров, баню из трех корпусов. Сам Якунин впоследствии заявил, что никакого шубохранилища там не было, а участок он продал. Вскоре после расследования он оставил должность главы РЖД и занялся общественной деятельностью.

В 2014 году ему был присвоен высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол России.


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15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
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14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
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Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
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