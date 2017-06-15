Якунин назвал свое шубохранилище «всего лишь кладовкой»

Бывший глава РЖД Владимир Якунин в интервью британскому каналу BBC не стал отрицать наличие в его поместье в Акулинино комнаты для шуб, уточнив лишь ее размеры.

Запись разговора Якунина с ведущим программы BBC HARDtalk Стивеном Сакуром появились на сайте компании 15 июня. Во время беседы Сакур спросил у бывшего бизнесмена про Навального и его расследование 2013 года, где говорилось об усадьбе с отдельной комнатой для шуб.

«Всего лишь небольшая кладовка», – ответил Якунин и добавил: «да и шуб там особо нет, кое-что из Сибири и так далее, и так далее». Он пригласил ведущего в поместье и назвал историю с шубохранилищем анекдотом.

Напомним, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, кроме помещения для шуб нашёл в доме специальную комнату для икон, бассейн на 50 метров, баню из трех корпусов. Сам Якунин впоследствии заявил, что никакого шубохранилища там не было, а участок он продал. Вскоре после расследования он оставил должность главы РЖД и занялся общественной деятельностью.

В 2014 году ему был присвоен высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол России.