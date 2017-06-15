В Петербурге открылся Большой Бизнес Фан Фестиваль

Первый в России масштабный open air для предпринимателей открылся в Петровском арсенале Сестрорецка. Тысячи представителей бизнес-сообщества из России, Италии, ОАЭ и Финляндии приехали в Северную столицу, чтобы обрести нужные знакомства.



Открытие Большого Бизнес Фан Фестиваля состоялось 15 июня. Предполагается, что в течение трех дней 5000 человек из 600 компаний Петербурга, Москвы, Казани, Великого Новгорода, Киева, Милана, Дубая, Хельсинки будут не только слушать лекции профессионалов бизнеса, но и принимать участие в командных играх и бизнес-квестах.

В первый день фестиваля десять команд состязались в интеллектуальной игре с Александром Друзем, а также в гигантской напольной игре «Бизнесмания». Особой популярностью пользовались быстрые бизнес-знакомства – предпринимателям и офисным работникам давалось по пять минут, чтобы познакомиться и попросить визитку. Более 400 человек одновременно приняли участие в таком нетривиальном деловом знакомстве.

16 июня в рамках фестиваля состоится церемония вручения премии «Золотая скрепка», это итоги конкурса на лучший видеоролик петербургской компании, который в течение месяца проводил интернет-канал [Фонтанка.Офис].



Также на полях ББФФ работет выездная студия [Фонтанки.Офис], где на вопросы корреспондентов "Фонтанки" отвечают ключевые фигуры и гости Большого Бизнес Фан Фестиваля .

Завершится фестиваль 17 июня выступлением известного мотиватора, миллионера, прототипа главного героя фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» Джордана Белфорта.