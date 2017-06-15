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15.06.2017 21:00

После звонка о стрельбе Росгвардия выехала на северо-запад Петербурга

Трое нетрезвых приятелей задержаны после стрельбы в квартире одной из многоэтажек в Приморском районе Северной столицы. Теперь полиция выясняет «родословную» оружия.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 15 июня в дежурную часть регионального управления ведомства поступила информация о том, что в квартире на Серебристом бульваре слышны выстрелы.

Сотрудники спецотряда быстрого реагирования «Гранит» задержали троих пьяных мужчин. У одного из них изъяли травматический пистолет. По словам задержанного, оружие было куплено с рук у неизвестного. После этого мужчина решил опробовать приобретение и, находясь в квартире, несколько раз выстрелил в окно. Никто не пострадал. Стрелок и два его приятеля были задержаны и переданы полиции для разбирательства.  

 


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