«Фонтанка» за 60 секунд – 15 июня

Кто похож на Сноудена, чей все-таки Исаакий, почему президент не показывает никому своих внуков, – на эти и еще 70 вопросов глава государства отвечал в ходе «прямой линии» с гражданами. Краткое содержание для тех, кто не смотрел. Узнаете, о чем, по мнению президента, писал Лермонтов, и что Владимир Владимирович спросил у Владимира Владимировича.



Исаакий обрел еще одного нового директора. На смену писательнице на недетские темы пришел искусствовед с религиозными наклонностями.

Петербург – кузница кадров. Оказалось, что шведских националистов-подрывников, которые подкладывали бомбы в центры для беженцев, готовили в Северной столице. Местная народная дружина замахнулась на новый уровень.

Скандальное дело РНБ пошло на мировую. Уволенная библиограф Татьяна Шумилова помирилась с Публичкой и восстанавливается в должности. Напоминаем, за что ее с этой должности снимали.

За Навального вышел, вот пусть он тебя и вытаскивает! [Фонтанка.Офис] поговорила с несовершеннолетними участниками митингов 12 июня и их родителями и выяснила, что не по нраву современным Базаровым.

Другой взгляд – от епископа Апостольской православной церкви, который пошел на Марсово поле, повез продукты задержанным и попытался всех помирить.

Все у нас в городе хорошо! В ГИБДД опровергли новости о том, что в городе не достать международных водительских прав. Неделей ранее говорили, что все правда.

Плачут болельщики, плачут спортсмены. Петербург попрощался с португальцем Мигелем Данни.