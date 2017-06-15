13 лет за убийство семнадцатилетней давности получил в Махачкале бизнесмен из Петербурга

В столице Дагестана вынесен приговор петербургскому бизнесмену, владельцу предприятия «Маяк» Сергею Петрову. Он получил тринадцать лет за убийство, совершенное в 2000 году.

Как стало известно «Фонтанке», 15 июня Верховным судом республики оглашен приговор по уголовному делу об убийстве Тахира Казаватова, занимавшего должность замглавы старейшего петербургского швейного предприятия «Маяк». Его расстреляли из пистолетов в Махачкале в феврале 2000-го.

Судом установлено, что бывший фактический владелец «Маяка» Петров организовал убийство по найму, совершил мошенническое хищение акций предприятия (принадлежавших семье Казаватова) и вымогательство долей аффиллированной с ним компании. В прениях прокуратура просила по совокупности 17 лет, Верховный суд приговорил предпринимателя к 13 годам.

Виновными в убийстве Казаватова также признаны юрист и бывший помощник депутата Законодательного собрания Петербурга Ольги Литвиненко Станислав Дмитренко и экс-начальник студенческого общежития Степан Загоруйко. Они получили по 12 лет. Еще один подсудимый, уроженец Дагестана Шамиль Алибеков, признан виновным в незаконном обороте оружия и убийстве и приговорен к десяти годам.

Дело о гибели Казаватова рассматривалось второй раз. В первом процессе участвовали Загоруйко, Дмитренко и Алибеков, и приговор по тому делу был отменен Верховным судом России. Сергея Петрова в список обвиняемых Следственный комитет Дагестана добавил зимой 2014 года, и поводом для этого послужили показания сидевшего в камере Алибекова. Он вспомнил, как убийство будто бы обсуждалось в ресторане «Абрикосов» на Невском проспекте, и указал на Петрова. Бизнесмен был тайно вывезен из Петербурга в Махачкалу и арестован.

Сергею Петрову 68 лет. В советские годы он заведовал лабораторией кафедры конструирования и технологии швейных изделий Института текстильной и легкой промышленности, занимал пост заместителя гендиректора Гардинно-кружевного объединения, руководил «Маяком», возглавлял ассоциацию промышленных предприятий Санкт-Петербурга. В 90-х занимал должность зампредседателя комитета экономики и промышленной политики администрации Санкт-Петербурга. Бывший член общественного совета города.

Сегодня, после оглашения приговора, Алибеков был отпущен из зала суда, срок его изоляции истек.

«Фонтанка» дозвонилась до адвоката бизнесмена Надежды Дуванской, но она не стала подтверждать информацию о приговоре, отказавшись от общения со ссылкой на закрытый режим слушания дела.