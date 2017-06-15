Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП в центре Петербурга
При столкновении двух легковых автомобилей в центре Петербурга травмы получили три пешехода. ДТП произошло в седьмом часу вечера 15 июня.
Водители не смогли поделить перекресток Ковенского переулка и улицы Восстания. Удар вынес одну из машин на переход, где под колеса попали люди. Среди пострадавших — ребенок шести лет и его мама. У них травмы средней степени тяжести. Досталось беременной женщине. Она ранена несерьезно.
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