Инженерную подготовку участка в районе Каменки за 880 млн выполнит «А-Проект»

Стал известен победитель аукциона на инженерную подготовку квартала в районе ЖК «Каменка». За 880 млн рублей эти работы выполнит «А-Проект».

Компания стала единственным участником, протокол рассмотрения заявки опубликован на сайте госзакупок 15 июня. Конкурс был объявлен 28 апреля, времени у подрядчика — до 10 декабря 2019 года. За этот срок он должен подготовить участок, ограниченный Глухарской, Плесецкой, Нижне-Каменской улицами и проспектом Авиаконструкторов. Речь идет о строительстве дорог, прокладке теплосетей, водоснабжения и линии связи. Необходимо также построить три трансформаторные подстанции и обеспечить благоустройство и наружное освещение всего квартала.

Ранее «Фонтанка» писала о том, какие параметры будут у названных улиц. Банк "Зенит" снял залоги с участков, на которых строятся жилые комплексы "Каменка" и "Новая Каменка". «СУ-155» приостановила работы на этих объектах весной 2015 года, после чего власти приняли решение выделить миллиард рублей из бюджета на достройку объектов. Финансирование возложили на банк «Российский капитал», 100-процентную «дочку» государственного Агентства по страхованию вкладов.