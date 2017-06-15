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15.06.2017 19:23
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Победители Месси

Главный тренер, оставшийся без почки, победы на Кубке Америки над Аргентиной с Месси, команда, игроки которой очень любят животных и пышные свадьбы. В очередном материале об участниках Кубка конфедераций – 2017 «Фонтанка» рассказывает о сборной Чили.
Победители Месси
фото с сайта twitter.com

Рейтинг ФИФА

Сборная Чили занимает четвертое место (1422 очков) между Германией (1511) и Колумбией (1366). Нынешнее положение близко к рекордному – третья строчка (апрель – май 2016). Наибольшее падение произошло в декабре 2002-го, когда чилийцы скатились на 84-е место.

Прозвище

Чилийская национальная команда носит старое прозвище испанцев La Roja, что означает «Красная команда» или просто «красные». Для достижения наибольшего эффекта игровые футболки у них тоже красного цвета. Есть еще менее популярный вариант – El Equipo de Todos, то есть «Команда всех».

Рекорды

Первый матч чилийцы сыграли 27 мая 1910 года на Кубке столетия Майской революции против Аргентины, в котором уступили 1:3. По поводу этой встречи внутри Чили до сих пор ходят ожесточенные споры, можно ли вообще учитывать результаты того турнира. С одной стороны, турнир носил официальный характер, с другой – за сборную играли студенты-любители.

Рекорды: в истории сборной Чили были три крупнейшие победы с одинаковым счетом 7:0: над Венесуэлой 29 августа 1979 года в рамках группового этапа Кубка Америки, Арменией 4 января 1997 года в товарищеском матче и Мексикой 18 июня 2016-го в четвертьфинале Кубка Америки. Самым неожиданным стал последний разгром. Перед этой встречей эксперты называли Мексику фаворитом. Результат шокировал всех. После этого провала мексиканские СМИ заговорили о немедленной отставке своего главного тренера Хуана Карлоса Осорио, но тот до сих пор находится на своем месте. Чилийцы же потом доказали, что это была не случайность, дойдя до финала, где обыграли Аргентину с Лионелем Месси.

Крупнейшее поражение одно, но тоже с разницей в семь мячей. 17 сентября 1959 года Бразилия у себя дома в товарищеском матче разгромила Чили со счетом 7:0.

Главный тренер

Хуан Антонио Пицци мог стать врачом: в 18 лет, играя еще на полупрофессиональном уровне, отучился несколько месяцев на медицинском факультете Национального университета Росарио (Аргентина). Посвяти себя медицине, остался бы со всеми органами. А так в том же возрасте в результате столкновения с будущим вратарем «Барселоны» Роберто Бонано получил удар локтем в живот и травму почки. Понадобилась операция, в ходе которой почку удалили. Встал вопрос об окончании еще толком и не начавшейся карьеры. Но врачи разрешили играть в футбол. До конца своей карьеры Пицци играл с одной почкой. Из-за этого был забракован скаутами одного из клубов Бундеслиги, но, как позже шутил Хуан Антонио, это же помогло ему перейти в мексиканскую «Толуку», а оттуда – в испанский «Тенерифе» (руководителям обоих клубов самим пришлось перенести операцию по удалению почки). 

Несмотря на столь серьезную травму, отыграл до 34 лет. Пиком в роли игрока стало выступление за «Барселону» с 1996 по 1998 год, с которой он смог выиграть чемпионат Испании, кубок страны и даже Кубок кубков. Впрочем, проведя за каталонцев 48 матчей и забив 11 голов, железным игроком основного состава Пицци так и не стал. Игровую карьеру завершил в 2002-м. Сначала после этого увлекся поло и даже принял участие в нескольких турнирах, но как-то не пошло. Перешел к деятельности футбольного тренера лишь в 2005 году. Сейчас Пицци 49 лет. Он успел поработать как в чилийских, так и в аргентинских командах, нигде подолгу не задерживаясь. До сборной Чили его главными успехами были победы в чемпионате Чили с «Универсидада Католика» и в чемпионате Аргентины с «Сан-Лоренсо». В остальном неудач у него было больше. Пицци не удалось закрепиться в «Росарио Сентраль» и «Валенсии». А перед сборной Чили безрезультатно отработал два года в чемпионате Мексики. Зато с чилийцами все пока идет неплохо, о чем говорит победа на Кубке Америки. 

Игроки

Чили на Кубке конфедераций сыграет в сильнейшем составе. Главным ветераном и капитаном стал ее вот уже 13 лет как основной вратарь Клаудио Браво, выступающий за «Манчестер Сити». Начал карьеру в сборной еще в 2004 году и с тех пор сыграл за нее 112 матчей.

Клаудио Браво стал вратарем не по собственному желанию. По воспоминаниям чилийца, во дворе ребята постарше заставляли его вставать в ворота. В 11 лет он переехал в столицу и поступил в академию футбольного клуба «Коло-Коло». Поначалу ездил туда в грузовике отца между ящиками с фруктами, которые тот возил на продажу.

Его карьера могла оборваться в 14 лет из-за единственной результативной ошибки на одном из юношеских чилийских турниров. Владелец команды был так взбешён, что собирался выгнать Браво. По мнению босса, у игрока был недостаточно высокий рост для вратаря. Но за будущего победителя Лиги чемпионов в составе «Барселоны» мирового футбола заступился тренер, сказав, что тогда уволится и он тоже.

В августе 2016 года перешел в «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро, что стало пятым результатом для вратарей — и это в 33 года. В Англии дела у Браво не заладились с первого же матча, в котором из-за его ошибки был пропущен первый гол. В 22 матчах он пропустил 26 мячей, его ляпы собирают тысячи просмотров на YouTube. Его трансфер регулярно входит в рейтинги худших в истории. Однако в сборной Хуан Антонио Пицци продолжает верить в него.

Главных бомбардиров в истории сборной Чили два, у обоих по 37 голов. Но если первый – завершивший в 2007 году карьеру Марсело Салас, то второй – 28-летний нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, заявленный для участия на Кубке конфедераций – 2017. Получил свои первые настоящие футбольные бутсы в 15 лет лично от мэра родного города Токопилья, которого восхитила его игра.

Сейчас Санчес одна из главных звезд сборной и лидер атак лондонского «Арсенала». Минувший сезон провел потрясающе, забив 30 голов и отдав 19 передач в 51 матче. Больше него в Англии забили только Харри Кейн и Ромелу Лукаку, а уж по количеству созданных моментов равных просто нет (78). Недавно в родной Токопилье открыли статую Санчеса. А еще у него странное хобби. Санчес ведет персональный инстаграм двух своих собак – золотистых ретриверов Атома и Умбера.

«Я просто подумал, что будет забавно сделать такую страницу, чтобы люди могли следить за тем, что делают собаки. Я загружаю фото и видео, когда появляется свободное время», – объяснял свое хобби Санчес.

Еще когда он играл в «Барселоне», каталонские газеты писали, что Санчес замкнулся в себе и часто проводил время в Кастадефельсе, маленьком городе на берегу Средиземного моря, в 20 километрах от города. Он гулял с собаками чаще, чем общался с партнерами после тренировок.

А еще у него есть кролик, которого он спас в 2013 году, подобрав раненным на автомобильной дороге.

Но главная звезд чилийской сборной это еще один воспитанник «Коло-Коло» – полузащитник Артуро Видаль, выступающий сейчас за «Баварию». Ему 30, и в 88 матчах за национальную команду он забил 22 гола. Ключевой игрок у Хуана Антонио Пицци, связующее звено между защитой и атакой. Рос без отца, в детстве постоянно голодал. В 2008 году сыграл одну из самых дорогих в истории Чили свадеб, если верить местным изданиям, на которую потратил 800 тысяч долларов. На праздничной церемонии, прошедшей в самом шикарном отеле Сантьяго, присутствовали 500 гостей, среди которых отметились президент Чили Мишель Бачелет с министрами Родриго Пенейлильо и Альваро Элизалде. В июле 2015 года во время Кубка Америки разбил свой «Феррари» в Сантьяго. Футболист ехал со своей женой из казино. Из больницы сразу отправился в суд по обвинению за вождение нетрезвом виде. Был лишен водительских прав на два года.

Как попали на Кубок конфедераций

Выиграли Кубок Америки – 2015. Без проблем заняли первое место в группе «А» с Боливией, Эквадором и Мексикой, с разницей 10 – 3 по забитым и пропущенным мячам. В четвертьфинале победили Уругвай (1:0), в полуфинале – Перу (2:1), а в финале опять оказались сильнее по пенальти Аргентины с Месси.

Состав на Кубок конфедераций

Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»).

Защитники: Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Эухенио Мена («Ресифе», Бразилия), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гари Медель («Интер», Италия), Гонсало Хара, Жан Босежур (оба — «Универсидад де Чили»).

Полузащитники: Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Чарлес Арангис («Байер», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба — «Сельта», Испания), Эдисон Пуч («Некакса», Мексика).

Нападающие: Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдуардо Варгас («Тигрес», Мексика), Анхело Сагаль («Уачипато»), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Леонардо Валенсиа («Палестино»).

Расписание игр в России

18 июня, 21:00, Москва. Камерун – Чили.

22 июня 21:00, Казань. Германия – Чили.

25 июня 18:00, Москва. Чили – Австралия.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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