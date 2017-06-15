После статьи "Фонтанки" с сайта Смольного исчезла эмблема Имперского легиона

Добровольная народная дружина «Резерв-Дружина», использующая в виде своей эмблемы символику Русского имперского движения и Имперского легиона, 15 июня исчезла из перечня петербургских ДНД на сайте администрации Петербурга. Это произошло после того, как «Фонтанка» рассказала о том, что на организованных «Резервом» военизированных курсах «Партизан» летом 2016 года предположительно проходили подготовку граждане Швеции Антон Тулин и Виктор Мелин.

Шведские правоохранители обвиняют Тулина и Мелина в совершении двух взрывов в Гетеборге в декабре 2016-го – январе 2017 года в местах пребывания левых активистов и мигрантов. «Фонтанка» обнаружила свидетельства пребывания шведских националистов Тулина и Мелина на курсах «Резерва».

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Добровольная народная дружина «Резерв-Дружина» зарегистрирована в 2013 году. Председатель дружины Денис Гариев является региональным руководителем Русского имперского движения и Имперского легиона. Подробнее о связи шведских националистов-подрывников и петербургских народных дружинников – в материале «Фонтанки».