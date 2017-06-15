Кадыров сообщил о досрочном завершении программы переселения из ветхого жилья в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 июня в своем инстаграме сообщил о досрочном завершении в регионе программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

«В конце прошлого года досрочно завершили региональную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Таким образом, мы закрыли этот вопрос, опередив график на год! В течение 2016 года построили 12 многоквартирных домов на 581 квартиру», — написал он.

Он также сообщил, что был ликвидирован аварийный жилищный фонд площадью 50,5 тысячи квадратных метров и расселено 3857 человек.