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15.06.2017 19:15
1 Комментариев

Петербург попрощался с Данни

Болельщики Петербурга попрощались с португальским полузащитником Мигелем Данни, который играл за «Зенит» почти 10 лет.
Петербург попрощался с Данни
Сергей Николаев

данни

«Я хотел закончить карьеру в «Зените» – такими словами сопровождается пост Данни в его Instagram с Манежной площади, где 15 июня с футболистом попрощались фанаты сине-бело-голубых. На встречу с полузащитником пришло несколько сотен горожан. На специально установленном экране транслировались их многочисленные пожелания бывшему капитану команды, собирать которые продолжили и на самом мероприятии — бумажки с напутствиями и благодарностями болельщики сложили в памятный кубок, который Данни заберет с собой.

Кроме самого футболиста, на сцену поднялся президент клуба Сергей Фурсенко, он же показал фанатам гипсовый бюст экс-капитана «Зенита». Супруга Данни, пришедшая на мероприятие с недавно родившимся малышом, третьим ребенком в семье, не смогла сдержать эмоции и заплакала.

После торжественных слов Данни раздавал автографы и фотографировался с фанатами.

Напомним, о том, что футболист покидает клуб, стало известно 5 июня. В Петербурге он провел 9 лет, сыграл за «Зенит» 255 матчей. В своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России. Вероятно, карьеру он продолжит в Москве.


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комментарии пользователей (1)
AlexP
15 июня 2017 г. 19:55
"Он меня должен помнить,я ему рожу бил" Ю.Семенов "Петровка 38" Данни! Ты часть Невы,ты часть гранита набережных,ты бился за Колонны не щадя живота своего,ты часть нашего города,ты, не русский по крови, сделал для нас больше,чем многие "чистокровные" русские! Ты всегда можешь рассчитывать на место за дружеским столом,на братские объятья на искреннее гостеприимство. Здесь ты никогда не будешь одинок.
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