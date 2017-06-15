Петербург попрощался с Данни

Болельщики Петербурга попрощались с португальским полузащитником Мигелем Данни, который играл за «Зенит» почти 10 лет.

«Я хотел закончить карьеру в «Зените» – такими словами сопровождается пост Данни в его Instagram с Манежной площади, где 15 июня с футболистом попрощались фанаты сине-бело-голубых. На встречу с полузащитником пришло несколько сотен горожан. На специально установленном экране транслировались их многочисленные пожелания бывшему капитану команды, собирать которые продолжили и на самом мероприятии — бумажки с напутствиями и благодарностями болельщики сложили в памятный кубок, который Данни заберет с собой.

Кроме самого футболиста, на сцену поднялся президент клуба Сергей Фурсенко, он же показал фанатам гипсовый бюст экс-капитана «Зенита». Супруга Данни, пришедшая на мероприятие с недавно родившимся малышом, третьим ребенком в семье, не смогла сдержать эмоции и заплакала.

После торжественных слов Данни раздавал автографы и фотографировался с фанатами.

Напомним, о том, что футболист покидает клуб, стало известно 5 июня. В Петербурге он провел 9 лет, сыграл за «Зенит» 255 матчей. В своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России. Вероятно, карьеру он продолжит в Москве.