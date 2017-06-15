Турция возобновила экспорт винограда и клубники в Россию, передает RNS 15 июня со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

В ФТС отметили, что постановление правительства от 2 июня 2017 года №672, снимающее ограничения на ввоз ряда сельхозпродукции из Турции, вступило в силу с 10 июня.

Согласно данным таможенной службы, с 10 по 13 июня 2017 года было зафиксировано таможенное декларирование поставок турецких товаров, исключенных из перечня запрещенной к ввозу в Россию сельхозпродукции, а именно винограда и клубники.

Уточняется, что всего за эти дни из Турции в Россию было ввезено 322,18 тонны свежей клубники и 2,92 тонны свежего винограда столовых сортов.

В начале июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции.