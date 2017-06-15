Следком продолжает отрабатывать жалобы с прямой линии Путина

Еще три доследственные проверки начались в Ижевске, Нягани и Апатитах после вопросов россиян к президенту РФ во время прямой линии 15 июня.

На сайте Следственного комитета России к 18 часам появились еще три новости, в которых следователи рапортуют о разбирательствах по вопросам горожан во время четырехчасового общения с Путиным. Напомним, две проверки начались, когда президент еще не закончил отвечать на вопросы россиян.

Вероятно, столь же оперативно, как началась проверка, к ответственности будут привлечены врачи одной из городских больниц города Апатиты. Напомним, 24-летняя местная жительница рассказала президенту об ухудшении здоровья после неверно поставленного диагноза. Следователи усмотрели в этой истории нарушения по статье Уголовного кодекса «Халатность».

В городе Нягань, что в Ханты-Мансийском автономном округе Югра, более 40 лет горожане жили в строительных вагончиках и проверок на федеральном уровне по этому поводу никто не проводил, пока одна из обитателей этого городка не обратилась к Путину.

В бараках живут и некоторые ижевчане, и, судя по плану расселения, переезд не планируется до 2029 года. 15 июня условия их жизни в прямом эфире «Первого канала» увидела вся страна. В действиях региональной администрации Следком также усмотрел халатное отношение.

Два предыдущих разбирательства касаются бездействия должностных лиц, из-за которого инвалид в Орловской области не получает жизненно важные лекарства, и строительства многоквартирных домов рядом с полигоном бытовых и промышленных отходов в Московской области.