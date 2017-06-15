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15.06.2017 18:25

Стала известна фамилия будущего директора Исаакиевского собора

Владимир Путин на прямой линии обозначил судьбу Исаакиевского собора: и храм, и музей должны сохраниться. Этим в ближайшее время займется искусствовед Юрий Мудров, его со следующей недели назначат новым главой музея.

Как стало известно "Фонтанке" 15 июня, документы о его назначении на пост директора ГМП уже лежат на столе вице-губернатора Владимира Кириллова. «Документы на Мудрова ко мне поступили, он будет назначен. Это уважаемый и опытный искусствовед», – охарактеризовал будущего главу музея Исаакиевского собора заместитель губернатора в разговоре с «Фонтанкой».

Подробности – в материале "Фонтанки" "Исаакию нашли директора... мужчину".


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