Стала известна фамилия будущего директора Исаакиевского собора

Владимир Путин на прямой линии обозначил судьбу Исаакиевского собора: и храм, и музей должны сохраниться. Этим в ближайшее время займется искусствовед Юрий Мудров, его со следующей недели назначат новым главой музея.

Как стало известно "Фонтанке" 15 июня, документы о его назначении на пост директора ГМП уже лежат на столе вице-губернатора Владимира Кириллова. «Документы на Мудрова ко мне поступили, он будет назначен. Это уважаемый и опытный искусствовед», – охарактеризовал будущего главу музея Исаакиевского собора заместитель губернатора в разговоре с «Фонтанкой».

Подробности – в материале "Фонтанки" "Исаакию нашли директора... мужчину".