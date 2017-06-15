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15.06.2017 18:16
19 Комментариев

Исаакию нашли директора... мужчину

Исаакиевский собор в ближайшее время обретет нового, уже окончательного директора. Им станет искусствовед Юрий Мудров; по информации "Фонтанки", ему и предстоит передать храм РПЦ.
Исаакию нашли директора... мужчину

Владимир Путин на прямой линии обозначил судьбу Исаакиевского собора: и храм, и музей должны сохраниться. Этим в ближайшее время займется искусствовед Юрий Мудров, его со следующей недели назначат новым главой музея. Одновременно с назначением собеседники «Фонтанки» ждут и заявки от РПЦ на передачу в пользование здания храма.

«У нас есть закон о передаче религиозных зданий религиозным организациям, и мы должны его исполнить. Вместе с тем у нас есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают передавать то, что является памятниками архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО. Но мы легко выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление этих религиозных культов», – сказал на прямой линии 15 июня Владимир Путин, отвечая на вопрос рабочего с Балтийского завода. Говоря о передаче Исаакия, он привел пример Ватикана.

Реализовывать план, озвученный президентом, в ближайшее время начнет Юрий Мудров, документы о его назначении на пост директора ГМП сегодня, 15 июня, оказались на столе вице-губернатора Владимира Кириллова. «Документы на Мудрова ко мне поступили, он будет назначен. Это уважаемый и опытный искусствовед», – охарактеризовал будущего главу музея "Исаакиевский собор" заместитель губернатора в разговоре с «Фонтанкой».

Юрий Мудров — искусствовед, член Союза художников, вице-президент Российского комитета Международного совета музеев (ICOM UNESCO), член Европейского общества культуры (SEC), член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автор более двадцати книг, десятков каталогов, сотен статей в сборниках, журналах и газетах, автор теле- и радиопередач, сценариев фильмов. Был заместителем директора по научной работе ГМЗ «Ораниенбаум», работал в ГМЗ «Павловск», значился замдиректора по экспозиционной, выставочной работе и внешним связям Музея истории религии. В течение 8 лет (2006 – 2014) руководил выставочным проектом «Александр Бенуа ди Стетто (1896 – 1979). Возвращение в Россию», который выставлял в том числе в Исаакиевском соборе.

Мудров — религиозный человек, по крайней мере таким его описывают на сайте Союза художников: «Не надо забывать и о религиозной составляющей внутреннего мира «нашего героя», о вере. Родившийся в Пскове, на земле, которая может, как сам Ю. В. Мудров говорит, считаться «Русской Палестиной», и в те годы, когда «неслепящий свет Веры» озарял эту землю, он коснулся этих светильников. А каковы были эти светильники — валаамские старцы, митрополит Вениамин (Федченков), архимандрит Алипий (Воронов), митрополит Иоанн (Разумов), архимандрит Иоанн (Крестьянкин), отец Николай Гурьянов, отец Сергий Желудков, иеросхимонах Сампсон (Сиверс)...» – описывает коллегу искусствовед Светлана Смирнова.

Дочь Юрия Мудрова Анна, как и отец, является искусствоведом, также она – учредитель ООО «Серебряные ряды», которое расположено по адресу дирекции Исаакиевского собора — на Невском, 29. Это не совпадение, ранее учредителем «Серебряных рядов» был петербургский Фонд культуры, он зарегистрирован в соседнем доме. На данный момент организация ликвидирована, но до 2013 года ее совладельцем значился Юрий Мудров. В 2005 году газеты пестрили заголовками о скандале: «Выселение Петербургского общественного фонда культуры, основанного Раисой Горбачевой и Дмитрием Лихачевым, ради дирекции Исаакиевского собора приведет к гибели организации», – писали журналисты. Оппозиционные СМИ сообщали о митингах музыкантов и студентов в защиту фонда. Протестующие предполагали, что на Невском проспекте может появиться не администрация музея, а какой-нибудь коммерческий проект. Этого, как мы знаем, не случилось. Согласно открытым данным, Мудров публично в конфликте не участвовал, тем не менее с понедельника, 19 июня, ему предстоит вернуться в здание на Невском, уже не в качестве учредителя фонда, а в качестве директора Исаакия.

Узнать его позицию о передаче собора «Фонтанке» не удалось: искусствовед оказался очень занят. Тем не менее в музее существует мнение о том, что одновременно с его приходом должна поступить заявка от РПЦ и процесс по передаче здания храма будет запущен. Якобы об этом сообщили нынешнему и. о. директора Ираде Вовненко в Смольном — ее кандидатуру также рассматривали на пост директора, однако, как говорят, узнав о таком развитии ситуации, она отказалась от роли, которую некоторые вопринимают как роль «могильщика». Подтверждать или опровергать данную информацию Вовненко «Фонтанке» не стала.

Напомним, что в конце мая место Николая Бурова, выступавшего против передачи собора РПЦ, заняла его заместитель писательница Ирада Вовненко. Среди ее романов оказались и весьма откровенные эротические рассказы, на что обратили внимание пользователи Интернета. В интервью «Фонтанке» она заявила, что намерена вести переговоры с РПЦ и прийти к консенсусу в вопросе передачи здания собора церкви, сохранив при этом музей. Спустя два дня стало известно, что Ираду Вовненко, и. о. директора музея, намерены сменить на мужчину. Об этом сообщали высокопоставленные источники «Фонтанки» в Смольном, официально вице-губернатор Владимир Кириллов и пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов опровергали гендерный принцип кадровых перестановок.

О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года подтвердил информацию «Фонтанки», сообщив о том, что решение уже принято и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устроили несколько митингов и шествий в защиту Петербурга, второго — провели два крестных хода вокруг Исаакия.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (19)
Anna-Vasilisa
15 июня 2017 г. 20:20
то есть получается собор никогда не принадлежал церкви.но строился как церковь. если я постою свинарник и стану в нем жить обязана ли я потом передать его свиноферме?. Под закон о возвращении церкви собор не подпадает. Возвращать нечего. А мнение народа из какавого состоит государство спросить не надо? Видимо действительно свинарник
plussa
15 июня 2017 г. 20:17
Хотелось бы услышать "начальника транспортного цеха"
Горожанка2010
15 июня 2017 г. 20:12
ТеКС: Вы внимательно читаете информацию: Более миллиона звонков, 200000 писем, до жути смс. Думаете, среди них не было о референдуме? Кто ж их в эфир не даст. "Нихто..." Так что не включайте дурика.
Горожанка2010
15 июня 2017 г. 20:09
pavel-spb: Как там звучала в эфире цитата? Исаакий никогда не принадлежал церкви. Принадлежал государству. Но глава государства был главой церкви! Правильно,только при чем тут патриарх? При Романовых патриархов не было, их Петр отменил. Вот когда будет царь, тогда и отдавайте Исаакий ему. А так — подмена понятий.
efela
15 июня 2017 г. 20:08
pavel-spb: остатки репутации никогда не будут на нуле — см. апорию Зенона почему Ахилл не догонит черепаху.
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