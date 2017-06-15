Прокуратура закрыла сайт, на котором продавали пингвинов, жирафов и льва

Сайт, на котором продавали краснокнижных животных, закрыт по требованию прокуратуры Петродворцового района Петербурга. Купить через него пингвина или обезьяну больше нельзя.

Как сообщает горпрокуратура 15 июня, ресурс был найден в ходе планового мониторинга. На нем продавцы предлагали для продажи широкий ассортимент диких зверей. Через сеть посетители портала могли выписать себе леопарда, тонкохвостого полоза, гепарда, два вида пингвинов, орангутанга, шимпанзе, жирафа и льва. Для того чтобы определиться с покупкой, на сайте была указана примерная стоимость зверей, контактные данные продавца, предоставлена возможность оформить заявку онлайн. Все животные входят в Красную книгу и к продаже на территории РФ запрещены.

Все эти сведения прокуратура передала в профильные ведомства, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных). Портал тем временем решением Петродворцового районного суда был закрыт.