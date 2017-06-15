После рейда МВД по стройкам и рынкам мигранты заплатили почти два миллиона штрафов

За две недели операции «Нелегал-2017» из Петербурга выдворили 148 иностранцев. Правоохранители возбудили 490 уголовных дел и выписали штрафов на 1,7 миллиона рублей.

Как сообщает 15 июня ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с 22 мая по 2 июня в регионе оперативники задержали больше двух тысяч иностранцев. Из них 1,6 тысячи нарушили правила въезда и заплатили за это штраф. Примерно 350 человек работали без разрешения. 148 иностранцев после общения с полицией были вынуждены вернуться на родину.

Из 490 возбужденных уголовных дел 75 фигурантов незаконно перевозили через границу мигрантов, 157 иностранцев поймали с наркотиками, 9 задержанных числились в федеральном розыске.

Операция проводилась в Петербурге в преддверии ПМЭФа и Кубка конфедераций.