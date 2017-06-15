Путин прокомментировал возможную продажу РБК

По окончании прямой линии 15 июня Владимира Путина спросили по поводу возможной сделки по продаже РБК от Михаила Прохорова Григорию Березкину. Как передает само СМИ, о котором идет речь, глава государства сообщил, что не обсуждал этот вопрос ни с кем из возможных участников сделки, однако назвал возможной скорую личную встречу с нынешним владельцем компании.

Комментируя информацию ряда изданий о том, что сделка может состояться в результате давления на собственника и личного недовольства президента политикой РБК, Путин сказал: «Я об этом не знаю». При этом президент подчеркнул, что «такие средства массовой информации нужны». «Я сам смотрю, мне нравится», – подчеркнул президент.

Накануне Forbes со ссылкой на источник сообщил, что документы о продаже РБК структурам группы ЕСН бизнесмена Григория Березкина могут быть подписаны 15 июня. При этом издание не смогло выяснить возможную сумму сделки.

После появления статьи Березкин заявил RNS о «чрезвычайно малой вероятности» закрытия сделки по покупке РБК 15 июня. «В жизни всегда есть место чуду, но это редко распространяется на юристов», — сказал он.