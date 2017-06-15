Путин ответил на вопрос о Навальном как своем конкуренте

Президенту Путину после прямой линии с россиянами 15 июня журналисты задали вопрос о прошедших 12 июня митингах и, в частности, о главе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном, который призывал на эти акции выйти (напомним, они прошли в 187 городах России). На вопрос Би-би-си о том, считает ли Путин Навального своим конкурентом на грядущих выборах, президент напрямую не ответил и фамилию Навального в очередной раз не произнес.

Путин упомянул, что, только услышав, что вопрос задает корреспондент Би-би-си, сразу понял, что он будет про протесты. "Нисколько не сомневался, что именно этот вопрос вы и зададите. Потому что это в определенном смысле пропаганда тех людей, которых вы поддерживаете", – заявил президент РФ.

До этого в ходе своей прямой линии Путин ответил на еще один вопрос о протестных акциях, заявив, что готов к диалогу с оппозицией, но только при условии, что та не будет спекулировать на действительно существующих в России проблемах в собственных политических целях.