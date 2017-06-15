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15.06.2017 19:52
4 Комментариев

Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным

О чем сказал Владимир Путин и о чем промолчал, чего ждали, а главное, что услышали во время «прямой линии» от президента к народу. Анонсированной сенсации не случилось.
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Пресс-служба президента РФ

Пятнадцатое по счету общение Владимира Путина с народом длилось четыре часа, глава государства ответил на 73 вопроса. Острые вопросы прозвучали и по большей части не получили конкретных ответов. Любители ловить сигналы от президента, может быть, поймали для себя что-то и в этот раз, но обещанной инсайдерами сногсшибательной новости так и не случилось. Для тех, кто не смотрел 15 июня «прямую линию», «Фонтанка» собрала самое интересное.

«Где деньги?»

Начал президент с экономики, так что собравшимся пришлось выслушать дежурную ободряющую увертюру: рецессия закончилась, ВВП растет, инфляция на рекордно низком уровне, от санкций полным-полно плюсов. В качестве тревожной скрипки, которая вступала потом еще несколько раз, — 13,5 % россиян за чертой бедности, отсутствие индексации зарплат части бюджетников, падение доходов населения. Когда дошло до конкретных вопросов, стало еще печальнее. Учительница из Иркутской области с зарплатой в 16,5 тысячи президента удивила, средняя по региону там 30 тысяч рублей. Президент попросил местные власти обратить внимание на ситуацию, и это стало лейтмотивом общения с регионами. Губернатора Забайкалья глава государства попросил разобраться с погорельцами 2015 года, в Ижевск — спасибо графику — собрался приехать лично, а тезку из Ставропольского края просто спросил: «Владимир Владимирович, где деньги?», и соколы генпрокурора Чайки посмотрели на юг России.

Исаакий и «Матильда»

Ни про пенсионный возраст, ни про материнский капитал ничего определенного не услышали. Да и не ждали. Всем были нужны откровения по поводу основных политических мемов: Исаакий, санкции, «Матильда», реновация пятиэтажек (которые вовсе не пятиэтажки), личная жизнь и внуки. Обошлось без сенсаций.

Говоря о передаче Исаакиевского собора, президент сообщил, что там можно объединить музейную и религиозную функцию, напомнил, что живем мы в светском государстве, однако защитники Исаакия от притязаний церкви пригорюнились: глава государства несколько раз напомнил, что строился собор именно как храм и принадлежал — пусть и опосредованно — Церкви в лице императора.  

Петербургская повестка, которую вопросом о соборе задали работники Балтзавода, этим, по сути, и ограничилась. Разве что сам завод похвалили за ледоколы. А ведь внимательный зритель мог различить в зале пресс-секретаря петербургского метрополитена Юлию Шавель. Она сидела рядом с машинистом взорванного 3 апреля поезда метро, дежурным по станции «Технологический институт» в тот день и сотрудником службы контроля, который нашел взрывчатку на «Площади Восстания». Собирались рассказать об отставании в метростроении и о том, что половина города не имеет прямого доступа к подземке, а также спросить о соответствующей федеральной программе. Не срослось, как и у еще двух представителей Петербурга в зале, которые хотели затронуть проблемы хосписов и маломобильных групп населения. В итоге вопросы передали в письменном виде.

Смежную с Исаакием проблему «Матильды» поднял актер Сергей Безруков: роль Иисуса Христа в карьере не помешала ему поинтересоваться, что стоит за проверками в отношении режиссера Алексея Учителя, да и Кирилла Серебренникова заодно. Путин вспомнил, что про царскую семью снимались фильмы и жестче, чем произведение Учителя, и заявил, что фильм никто не запрещает., хотя у депутата Поклонской есть право на собственное мнение. А про Серебренникова ничего не сказал.

«Ребенка можете показать?»

Ярким моментом «прямой линии» стал репортаж из родильного дома. Корреспондент, прервав вопрос врача-акушера о мерах по стимулировании рождаемости, вытащил к камере Артема Сухарева, всего двадцать минут назад ставшего отцом. «Волновались как в первый раз? Девочка или мальчик? Имя уже выбрали? Ребенка можете показать?», – сыпал вопросами журналист. «Уже старается глазки открывать, ему всё интересно», – говорил Артем, демонстрируя сонного ребенка.

Сам Владимир Путин тоже поговорил с россиянами о семейных делах. Например, рассказал, почему жизнь его детей и внуков стала тайной за семью печатями. «Я не хочу, чтобы они росли какими-то «принцами крови» <…> Стоит сказать возраст, имя, и они будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка», – пояснил он.

Ранее Владимир Путин упомянул о внуках в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, а 14 июня Центр управления расследованиями опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлена внучка президента России. В СМИ также периодически появляются расследования о жизни дочерей главы государства.

Вспомнил президент и о своих родителях. «Я, как правило, не распространяюсь о своих личных делах, о своей личной жизни, но сейчас, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло с моим папой», – сказал он, комментируя вопрос 24-летней Дарьи Стариковой, пострадавшей от неверного диагноза.

Без митингов, зато с «Кортежем»

Тема коррупции, как заявил сам Путин, на этой «прямой линии» не входит в число самых острых. Однако поговорить о ней пришлось. Вопрос задал школьник из ХМАО, которого не устроили домашние аресты в качестве наказания для коррупционеров высшего звена. Примечателен не сам ответ про то, что все решает суд, а диалог президента с молодым человеком. Школьник зачитывал вопрос по бумажке и несколько раз сбился, что заставило Путина спросить, кто приготовил для него этот текст. «Меня жизнь подготовила», – ответил мальчик и удостоился эпитета «молодец».

К концу «прямой линии» Путин еще раз ответил на вопрос о коррупции — не объясняется ли мягкость к взяточникам лозунгом «своих не сдаем». «Я их своими не считаю», – ответил глава государства, расстроив, надо думать, приличную часть чиновников.

Неожиданным образом вопрос о быте чиновников дал бедную для этой «прямой линии» конкретику. На вопрос о том, когда президент пересядет на отечественный автомобиль, Путин ответил, что концу 2018 года в России должна появиться целая линейка автомобилей отечественного производства, в их числе лимузин, внедорожник и микроавтобус. Видимо, таким образом россиянам рассказали о судьбе проекта «Кортеж» – вообще-то первой серийной поставки для «граждан высокого  назначения» ждали уже в 2017 году.

Этот ответ вызвал нервическую реакцию о ряда слушателей и аналитиков, которые посчитали, что раз Путин намеревается посидеть в автомобиле из президентского кортежа, значит, на пенсию точно не собирается. Но о своем участи в выборах Владимир Владимирович не сказал. Как и не стал делиться своими мыслями на тему преемника, возложив эту ответственность на избирателя.

Путин умудрился не упомянуть об антикоррупционных митингах 12 июня, заявив только, что готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах. Уже после мероприятия журналисты спросили его о протестах. И тогда президент сказал, что целью митингов было «решить свои собственные личные вопросы, связанные с саморекламой». Вопрос  BBC о конкуренции с Навальным и вовсе оказался, «в определенном смысле пропагандой тех людей, которых вы поддерживаете». Фамилия «Навальный» из уст президента не прозвучала.

О «немытых « и «голубых»

Комментируя отношения России и США, Владимир Путин несколько раз дал понять, что имеющаяся между странами враждебность является результатом внутреннего разлада в американском государстве. К примеру, «внутриполитической борьбой» российский президент объяснил как желание сената ужесточить санкции против России «на голом месте», так и усиление русофобии среди жителей США в принципе.

При этом русский народ не держит на американцев зла, а правительство готово к конструктивному диалогу с США, заявил Владимир Путин. Впрочем, президент не упустил случая пустить шпильку по случаю конфликта между Дональдом Трампом и уволенным им главой ФБР Джеймсом Коми. «Это не руководитель спецслужбы, а правозащитник», – сказал он, комментируя предполагаемый «слив» прессе разговора с президентом США. Россия готова в этом случае предоставить Коми политическое убежище, пообещал Путин.

Также лидер нации прокомментировал жест президента Украины Петра Порошенко, который накануне цитировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия...» в связи со вступлением безвизового режима с ЕС.

Президент похвалил соседа за знание российской литературной классики, но посоветовал быть повнимательнее с «голубыми мундирами», которых в Европе больше, чем в России. Также Путин напомнил, что Лермонтов писал свое жесткое стихотворение в то время, когда нынешняя Украина находилась в составе России. Так что «нос нечего задирать», заявил он. Особо Путин остановился на эпитете «немытая», напомнив, что зарплаты на Украине резко снизились, а стоимость газа и воды, напротив, выросла, так что вопрос гигиены может скоро встать там очень остро.

Галина Бояркова,
Николай Кудин
«Фонтанка.ру»

Справка:

Впервые «прямая линия» президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. По традиции граждане обращаются к главе государства с вопросами и с жалобами, прежде всего, регионального характера. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года «прямую линию» решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето. В прошлом году на «прямую линию» поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая «линия» длилась 2,5 часа, своеобразный рекорд был зафиксирован в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы почти 5 часов. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.


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комментарии пользователей (4)
Владислав М
15 июня 2017 г. 20:22
Путин по многим вопросам конечно удачно отшутился, но реальных ответов по ключевым вопросам так и не прозвучало. Всё в стиле: "почему мне не доложили, я буду разбираться". А 17 лет на разбирательства разве мало? Да и должен ли Президент лично разбираться в мелких проблемах про какие-то выплаты и дороги? Где системные решения всего процесса? Где постоянная обратная связь? Где решения бытовых вопросов на нижних уровнях власти? Про коррупцию какие-то отмазки, типа мы судим, но наказывают коррупционеров слабо, потому что такие законы и судьи. Что за детский лепет! Так почему за 17 лет не приняты нормальные антикоррупционные законы, чтобы Васильевы не по амнистиям выходили, а сидели долго и упорно после конфискации? В общем, опять старые песни о главном.
S&P 500
15 июня 2017 г. 20:17
DCWkvZkWsAAyw32
01
DCWleQcWsAA_AMq
hell9000
15 июня 2017 г. 20:12
Скоро посадки начнутся,мост на Сахалин то надо строить..а нафига тратить деньги када бесплатно можно!?Вообчем начнутся доносы как обычно..кто кого быстрее сдаст..анонимки..сын на отца,дочь на мать..брат брата..ой чувствую скоро начнется веселуха с этим мостом на Сахалин,половина пересажают,половина под мостом умрет с тачкой в руках,половина друг друга перестреляют от страха..надо чтонибудь предпринять пока спокойно все..
Postman
15 июня 2017 г. 20:08
Какой же ненормальный это смотрит и тем более верит этому человеку который восемнадцать лет вешает людям лапшу на уши?
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